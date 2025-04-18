Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор 19-летней Дарье Козыревой за листок со стихотворением Шевченко

Активистку Дарью Козыреву приговорили к двум годам и восьми месяцам лишения свободы, пишет “Дождь”.

19-летнюю Козыреву обвинили в “дискредитации” армии из-за интервью “Север.Реалии” – и листка со стихотворением Тараса Шевченко “Завещание”, который она наклеила на памятник украинскому поэту во вторую годовщину с начала полномасштабной войны.

Суд в Петербурге признал Дарью Козыреву виновной по статье о “дискредитации” российской армии. Ее взяли под стражу в зале суда. В своем последнем слове активистка процитировала стихотворение Тараса Шевченко “До Основ”яненка” на украинском и рассказала, как в разные века Украина боролась за свою независимость.

“Удивительная черта российской истории. Какой бы здесь ни господствовал режим, словно бы религия этому режиму не позволяет просто взять и оставить в покое Украину. Ничем друг от друга не отличались цари, коммунисты, какую бы одежку они не пытались нацепить”, – сказала Козырева.