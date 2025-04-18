 

Стрельба в Университете Флориды, не менее шести пострадавших

18.04.2025, 1:10, Новости дня
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В результате стрельбы в Университете Флориды ранения получили, по меньшей мере, четыре человека. Подозреваемый задержан, он находится под стражей, пишет в четверг, 17 апреля,телеканал CNN.

Пострадавших доставили в медицинский центр Таллахасси. Состояние одного их них критическое. После появления сообщений о стрельбе в на территории кампуса полиция и руководство университета опубликовали просьбу ко всем находящимся на месте происшествия держаться подальше от дверей и окон и закрыться в аудиториях.

По предварительным данным, подозреваемый был задержан, его личность и мотивы устанавливаются.


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