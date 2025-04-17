 

США ввели санкции против Международного банка Йемена за его связь с хуситами

17.04.2025, 19:45, Новости дня
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В четверг, 17 апреля, США ввели санкции против Международного банка Йемена (IBY) за его связи с террористической организацией “Ансар Аллах” (хуситы).

В пресс-релизе, опубликованном на сайте министерства США, говорится: “Сегодня Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США вводят санкции против Международного банка Йемена за поддержку группировки “Ансар Аллах”, более известной под названием хуситы, и являющейся частью иранской угрожающей сети влияния”.

“Финансовые институты, такие как IBY, играют критически важную роль в попытках хуситов получить доступ к международной финансовой системе и представляют угрозу как для региона, так и для международной торговли”, – заявил заместитель министра финансов Майкл Фолкендер, при этом подчеркнув, что США по-прежнему сотрудничают с международно признанным правительством Йемена для пресечения возможностей хуситов по получению финансирования.


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