 

Американский Маугли – собака спасла двухлетнего мальчика в Аризоне

17.04.2025, 9:00, Новости дня
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Маленький ребенок провел ночь в отдаленной части Аризоны и прошел 11 километров по местности, где обитают пумы, прежде чем собака нашла его, пишет Sky News.

В округе Явапай на юго-западе США заместители шерифа получили сообщение о пропаже двухлетнего мальчика, который, по данным, ушел из дома 14 апреля. Несмотря на поисковую операцию с участием полиции и местных рейнджеров армии США, найти ребенка не удалось. Однако спустя 16 часов фермер Скотти Дантон, живущий примерно в 11 километрах от места исчезновения мальчика, сообщил, что на его участок пришел маленький ребенок вместе с его собакой по кличке Буфорд.

По словам фермера, он собирался выезжать из дома по делам когда заметил, что возле входа сидит его пес с ребенком. Мистер Дантон также сообщил, что мальчик рассказал ему, как он провел ночь, лежа под деревом, прежде чем его нашел пес Буфорд. “Он обожает детей, так что я даже не могу представить, чтобы он бросил мальчика одного”, – добавил фермер, говоря о своей собаке.

Во время ночных поисков, до того как удалось найти мальчика, вертолет рейнджеров зафиксировал присутствие двух горных львов (пум) в районе, где, по предположениям, находился ребенок. Дантон также охарактеризовал эту местность как территорию, где встречаются также койоты и медведи.


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