 

Трамп назначил Адама Белера спецсоветником по заложникам с расширенными полномочиями

17.04.2025, 7:55, Новости дня
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Президент США Дональд Трамп расширил полномочия своего советника Адама Белера и назначил его специальным советником посланником по реагированию на ситуации с заложниками, пишет Axios.

Уведомление о назначении было отправлено президентской администрацией в Конгресс еще 4 апреля, однако стало достоянием гласности только сейчас.

В рамках своей должности Белер будет координировать работу различных ведомств по вопросам заложников и отчитываться напрямую перед Трампом и госсекретарем Марко Рубио.

Напомним, что в марте этого года Белер оказался в центре скандала, после того, как работая под посланником Трампа на Ближнем Востоке, встретился для прямых переговоров с представителями ХАМАСа. Встречи проходили с ведома Трампа, но без уведомления израильского руководства. Он был отстранен от должности в связи с его крайне спорными и провокационными высказываниями в СМИ.

После этого он отозвал свою кандидатуру на должность посланника президента США по вопросам заложников, которую нужно было согласовывать с сенатом. Назначение на должность специального советника не требует такого согласования и является временным (на полгода), однако может быть продлено.

Согласно Axios, фактически Белер получит гораздо более широкие полномочия и будет работать над делами всех граждан США, “чье задержание вызывает опасения относительно их здоровья или представляет смягчающие или гуманитарные обстоятельства, оправдывающие их освобождение, другими случаями задержанных граждан США, когда задержание создает угрозу национальной безопасности”, а также незаконно задержанных иностранных граждан, “чье освобождение США имеют уникальную возможность поддержать”.

На этой неделе Белер в интервью телеканалу “Аль-Джазира” заявил, что, возможно, он снова вступит в прямые переговоры с ХАМАС в попытке освободить оставшихся заложников в Газе, включая Идана Александра, имеющего американское гражданство.


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