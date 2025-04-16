“100 самых влиятельных людей 2025 года” от Time – Трамп, Маск, Аргамани и другие

Журнал Time опубликовал список “100 самых влиятельных людей 2025 года”.

В списке этого года американские актрисы Скарлетт Йоханссон и Рашида Джонс, британский певец Эд Ширан и иранский режиссер Мохаммад Расулоф, актер Эдриен Броуди и актриса Деми Мур, президент США Дональд Трамп и бизнесмен Илон Маск, президент Мексики Клаудия Шейнбаум и британский премьер Кир Стармер, президент Аргентины Хавьер Милей и президент Сирии Ахмад аш-Шараа, бизнесмен Марк Цукерберг и теннисистка Серена Уильямс.

Есть в этом списке и израильтянка – Ноа Аргамани, похищенная террористами ХАМАСа в “черную субботу” 7 октября во время бойни на фестивале Nova и освобожденная ЦАХАЛом.