 

Байден против Трампа – “Сначала стреляет, потом целится”

16.04.2025, 10:25, Новости дня
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46-й президент США Джо Байден выступил с первой после завершения каденции публичной речью. Ее главной темой стало значительное сокращение новой администрацией социальных программ. При этом Байден ни разу не назвал своего предшественника и преемника Дональда Трампа по имени.

“Менее чем за 100 дней новая администрация нанесла огромный ущерб и причинила огромные разрушения. В голове не укладывается, насколько быстро это произошло. Администрация руководствуется принципом силиконовой долины “двигайся быстро и ломай”. Ломать у них получается хорошо. Они сначала стреляют, потом целятся”, – заявил Байден.

Президенты, чья каденция закончилась, обычно не спешат выступать с публичными заявлениями. Однако Байден заявляет, что он не мог молчать в условиях угрозы сокращения системы социального обеспечения.

“Она была создана Франклином Рузвельтом 90 лет назад. Люди получали чеки соцобеспечения и во время войны, и во время кризисов, и во время пандемии – получали, что бы ни происходило. Теперь, впервые, это может измениться, и это станет бедствием для миллионов семей”, – заявил Байден.

Отметим, что Трамп постоянно выступает с критикой своего предшественника, которого называет худшим президентом в истории. Несколько дней назад он вновь возложил на него ответственность за российское вторжение в Украину. Вторым виновным Трамп назвал украинского президента Владимира Зеленского.


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