Ким Кардашьян будет лично давать показания в Париже на слушаниях по делу о ее ограблении

Ким Кардашьян будет лично давать показания на предстоящем суде по делу об ее ограблении в Париже в 2016 году, когда она лишилась драгоценностей на миллионы долларов, пишет AP.

Десять подозреваемых по этому делу, обвиняемых в вооруженном ограблении, похищении и других уголовных преступлениях, предстанут перед судом в Париже с 28 апреля по 23 мая.

Адвокат Майкл Роудс, представляющий интересы Ким Кардашьян, заявил: “Мы можем подтвердить, что госпожа Кардашьян будет давать показания лично на предстоящем французском уголовном суде по делу об инциденте 2016 года, когда ее связали и ограбили под дулом пистолета несколько нападавших в масках”. Он подчеркнул, что его клиентка “выражает огромную признательность и восхищение французской судебной системой” и “хочет, чтобы судебный процесс проходил организованно, в соответствии с французским законодательством и с уважением ко всем сторонам дела”.

Ким Кардашьян. Фотогалерея

Ким Кардашьян – дочь известного адвоката Роберта Кардашьяна и Крис Дженнер. Родилась в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). У нее армянские корни со стороны отца, шотландские и голландские корни со стороны матери. Ким прославилась после участия в реалити-шоу “Семейство Кардашьян” на телеканале “E!” и съемок для журнала Playboy в 2007 году. Она сыграла несколько ролей в сериалах и кино, не особо преуспев как актриса. Выступала как певица и ведущая телешоу. Продвигала собственные бренды модной одежды, парфюмерии, ювелирных изделий и т.д. Она – суперзвезда соцсетей, у нее около 500 миллионов подписчиков. Была замужем за рэпером Канье Уэстом (это ее третий брак), у них четверо детей. Развелась. Входит в число самых богатых знаменитостей.

Вечером 2 октября 2016 года в Париже Ким Кардашьян пережила ограбление в Париже: у нее были похищены драгоценности на несколько миллионов долларов, а сама она некоторое время заложницей бандитов.

Французские СМИ в 2017 году публиковали имена предводителя и некоторых членов банды, ограбившей Ким Кардашьян. Агентство France-Presse сообщало, что бандитами руководил 60-летний Омар Аит Хедаш (возраст указан на момент ограбления Кардашьян) – выходец из Алжира по кличке “Омар Старый”, который сумел скрыться после того, как суд приговорил его к шести годам тюрьмы за торговлю наркотиками. Омар жил под чужим именем, время от времени меняя место жительства и перебиваясь случайными заработками. Следствием установлено, что для ограбления Кардашьян “Омар Старый” привлек группу ветеранов преступного мира: 61-летнего Дидье Дюбрека по кличке “Голубоглазый”, 63-летнего Юниса Аббаса, 72-летнего Пьера Буианера и других. Самым младшим из грабителей в этой банде оказался 54-летний Франсуа Делапорт. Кроме того, в качестве водителя Омар привлек своего сына. Установлено, что Омар Аит Хедаш узнал о визите Кардашьян в Париж от одного из местных барменов. Выяснить место ее проживания помогли СМИ. По мнению криминалистов, грабители проявили не только изобретательность, но и редкую беспечность, оставив множество следов, которые позволили установить их личности.

Сама Ким Кардашьян отмечала “неопытность” грабителей, когда давала показания.

Французское издание Journal du Dimanche публиковало фрагменты стенографического отчета показаний американской модели и телезвезды Ким Кардашьян, которые она дала полиции после ограбления в начале октября 2016 года. Эта публикация появилась вскоре после того, как стало известно, что десятерым подозреваемым по делу об ограблении Кардашьян предъявлены обвинения. “Я услышала шум у двери, похожий на шаги, я крикнула, чтобы узнать, кто это. Ответа не было. Через раздвижную дверь я увидела двух человек, и затем связанного господина со стойки регистрации. Лица обоих мужчин были закрыты, один из них был в горнолыжной маске, в руках у него была фуражка и куртка с надписью “Полиция”, – приводит Journal du Dimanche слова Кардашьян. Она добавила, что у второго мужчины также была полицейская форма. По ее словам, оба они были европейской внешности и довольно высокого роста. Как сказала Кардашьян, в момент ограбления она была одета лишь в пеньюар. Ее связали при помощи скотча и проводов. После того, как грабители сбежали, она смогла самостоятельно освободиться. При этом она отметила: “Они были немного неопытны в том, как меня связали”. “Во время ограбления, у них был мобильный телефон гостиницы, который постоянно звонил, они говорили по-французски. Мне показалось, что они сказали, что пора уходить”, – отметила Кардашьян. В показаниях она также перечислила все драгоценности, которые были похищены. Общая указанная стоимость: 11 миллионов долларов.