Axios – Трамп провел совещание по Ирану, в администрации нет единого мнения

Президент США Дональд Трамп провел 15 апреля в оперативном штабе Белого дома совещание, посвященное переговорам с Ираном о судьбе иранской ядерной программы. Об этом пишет

Axios со ссылкой на хорошо информированные источники.

Как пишет Барак Равид, во встрече принимали участие вице-президент Джей-Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, советник по национальной безопасности Майкл Уолтц, специальный посланник Стивен Виткофф, высокопоставленные чиновники.

Согласно изданию, совещание прошло на фоне интенсивной полемики по иранскому вопросу в руководстве администрации. Вэнс и Виткофф считают, что дипломатический путь приведет к соглашению, и США должны быть готовы к компромиссам для его достижения.

Другие высокопоставленные представители администрации, включая Рубио и Уолтца, относятся к этому скептически и отстаивают максимально жесткую позицию в отношении Ирана.

Точка зрения самого Трампа остается неясной. Он заявляет, что посредством диалога можно прийти к соглашению, в то же время угрожая атаковать Иран. В последний раз он заявил о возможности удара по Ирану 14 апреля на встрече с журналистами.

Виткофф, возглавляющий американскую делегацию на переговорах, выступил за то, чтобы позволить Ирану обогащать уран до 3,67% в рамках мирной программы. В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу требует полной ликвидации программы, как это было сделано в Ливии.