 

В Москве суд приговорил четырех журналистов к 5,5 года колонии за сотрудничество с ФБК

15.04.2025, 20:25, Новости дня
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Журналистов, работавших на Reuters, Associated Press и Sota Vision, Нагатинский суд Москвы приговорил к 5,5 года лишения свободы, признав их виновными в сотрудничестве с “Фондом борьбы с коррупцией”, который в РФ объявлен экстремистской организацией.

“Назначить Антонине Кравцовой (псевдоним Фаворская), Артему Кригеру, Сергею Карелину и Константину Габову по 5 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима”, – цитирует ТАСС решение суда.

Согласно материалам следствия, Фаворская и Кригер работали на издание Sota Vision (признано в РФ иноагентом), Габов был фрилансером Reuters, Карелин работал на Associated Press. Все четверо признаны виновными по статье “участие в экстремистском сообществе”.

Издание “Медиазона” пишет, что суд проходил в закрытом режиме якобы из-за угроз участникам процесса. По данным этого издания, показания в суде давали участники уличных опросов, опубликованных на канале “Навальный LIVE”.

Первой по этому делу была задержана Антонина Фаворская в марте 2024 года после посещения могилы Алексея Навального. 27 апреля были задержаны по делу о “сотрудничестве с ФБК” Сергей Карелин и Константин Габов, в июле – Артем Кригер.

ТАСС сообщает, что перед началом прений сторон в суд приехали иностранные дипломаты для того, чтобы поддержать обвиняемых. В том числе в суде присутствовали второй секретарь политотдела посольства США, первый секретарь политотдела представительства Евросоюза, первый секретарь посольства Франции и представитель посольства Нидерландов.


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