 

Гражданин Сальвадора, депортированный по ошибке, не будет возвращен в США

15.04.2025, 10:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил во время встречи в Белом доме с Дональдом Трампом, что Сальвадор не намерен возвращать в США своего гражданина Килмара Абрего Гарсию, который был депортирован из США по ошибке.

Вопрос о депортации обсуждался Верховным судом США, который постановил, что администрация должна содействовать возвращению Гарсии домой. Следует отметить, что мужчине еще в 2019 году была предоставлена судебная защита от депортации.

Месяц назад стало известно, что американская администрация депортировала сотни нелегальных мигрантов из Латинской Америки, которые, по данным федеральных округов принадлежат к венесуэльским преступным группировкам. В их число попал и Килмар.

В качестве юридического основания для депортации были использован принятый в 1798 году закон о вражеских чужеземцах, сохраняющий свою силу. Он позволяет федеральным властям задерживать и депортировать граждан стран, находящихся в состоянии войны с США.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Один из организаторов антиизраильских протестов задержан в США во время собеседования о гражданстве

15.04 / Минобороны РФ – перехвачено 115 украинских БПЛА. Объявлено о гибели пожилой женщины в Курске

15.04 / Зеленский пригласил Трампа посетить Украину

14.04 / Генштаб ВСУ – сбиты 40 из 62 российских беспилотников. Минобороны РФ – сбиты 52 украинских БПЛА

14.04 / Президент Трамп открыл во Флориде памятник самому себе

14.04 / Трамп пригрозил Ирану ударами по ядерным объектам

14.04 / Трамп возложил ответственность за войну в Украине на Зеленского и “жулика Байдена”

14.04 / Посол Сирии в Москве запросил убежище в России

14.04 / Невеста Безоса с певицей Перри и еще четырьмя женщинами совершила суборбитальный полет

14.04 / Прокуратура РФ просит для Шляфмана 14 лет колонии, его обвиняют в убийстве певца Талькова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика