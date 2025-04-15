 

Один из организаторов антиизраильских протестов задержан в США во время собеседования о гражданстве

15.04.2025, 9:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сотрудники иммиграционной службы США задержали одного из организаторов антиизраильских манифестаций в Колумбийском университете Мохсена Махдауи. Это произошло во время собеседования перед получением гражданства США. Махдауи – обладатель статуса постоянного жителя, который в мае должен завершить обучение в городском колледже Нью-Йорка.

“Задержание непосредственно связано с деятельностью моего подзащитного в поддержку палестинцев. Администрация Трампа пытается запугать всех, кто поднимает голос против злодеяний в Газе. Это противоречит конституции США”, – сказала адвокат студента Луна Друби.

Назначенный Бараком Обамой судья Уильям Сешнс выдал временный запрет на депортацию. В представленных суду документах утверждается, что Махдауи по вероисповеданию является буддистом и выступает против насилия.

Мохсен – один из основателей Общества палестинских студентов Колумбийского университета и неоднократно выступал с обвинениями Израиля в геноциде, в том числе, в СМИ. Напомним, что за последние недели из США были высланы сотни иностранных студентов, участвовавших в антиизраильских выступлениях.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Гражданин Сальвадора, депортированный по ошибке, не будет возвращен в США

15.04 / Минобороны РФ – перехвачено 115 украинских БПЛА. Объявлено о гибели пожилой женщины в Курске

15.04 / Зеленский пригласил Трампа посетить Украину

14.04 / Генштаб ВСУ – сбиты 40 из 62 российских беспилотников. Минобороны РФ – сбиты 52 украинских БПЛА

14.04 / Президент Трамп открыл во Флориде памятник самому себе

14.04 / Трамп пригрозил Ирану ударами по ядерным объектам

14.04 / Трамп возложил ответственность за войну в Украине на Зеленского и “жулика Байдена”

14.04 / Посол Сирии в Москве запросил убежище в России

14.04 / Невеста Безоса с певицей Перри и еще четырьмя женщинами совершила суборбитальный полет

14.04 / Прокуратура РФ просит для Шляфмана 14 лет колонии, его обвиняют в убийстве певца Талькова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика