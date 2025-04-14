 

Президент Трамп открыл во Флориде памятник самому себе

14.04.2025, 21:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент США Дональд Трамп открыл памятник самому себе в расположенном во Флориде Trump International Golf Club. Статуя была подарена предпринимателем Энтони Константино, который и рассказал о церемонии в социальной сети ReutersX.

“Генеральный директор компании Sticker Mule и бывший кандидат в конгресс от штата Нью-Йорк Энтони Константино сделал президенту Дональду Трампу подарок, который теперь будет постоянно находиться в его международном гольф-клубе”, – говорится в сообщении.

Статуя изображает президента таким, каким он был запечатлен после покушения в Пенсильвании в июле 2024 года – с поднятым вверх кулаком. Монумент получил название The Defiance Monument, что можно перевести как “Момент непокорности” или “Бросающий вызов”. Статуя высотой 2,1 метра находится на невысоком постаменте, на котором указано имя дарителя.

Константино, который является членом гольф-клуба Трампа, отмечает, что статуя установлена на видном месте. Он также добавил: президент находился в прекрасном расположении духа и много шутил.

CONSTANTINO PRESENTS MONUMENT TO PRESIDENT TRUMP

WEST PALM BEACH, FL, April 12, 2025 – Sticker Mule CEO and former NY-21 Congressional candidate Anthony Constantino gave President Donald Trump a gift that will now be a permanent fixture at his Trump International Golf Club.… pic.twitter.com/9t8v3DMktd

— Anthony Constantino (@ac132) April 12, 2025


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / Трамп пригрозил Ирану ударами по ядерным объектам

14.04 / Трамп возложил ответственность за войну в Украине на Зеленского и “жулика Байдена”

14.04 / Посол Сирии в Москве запросил убежище в России

14.04 / Невеста Безоса с певицей Перри и еще четырьмя женщинами совершила суборбитальный полет

14.04 / Прокуратура РФ просит для Шляфмана 14 лет колонии, его обвиняют в убийстве певца Талькова

14.04 / В Японии начала работу выставка EXPO 25

14.04 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1146-й день войны. О Сумах и об уничтожении израильской РЛС

14.04 / Черепаха вернулась домой после того, как пропала во время торнадо

14.04 / Мэром Хельсинки станет репатриант из России Даниэль Сазонов

14.04 / На выборах в Эквадоре победил борец с преступностью Даниэль Нобоа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика