Невеста Безоса с певицей Перри и еще четырьмя женщинами совершила суборбитальный полет

Американский многоразовый корабль New Shepard в понедельник, 14 апреля, совершил успешный суборбитальный коммерческий полет с экипажем в составе шести женщин-туристок, сообщила компания-разработчик Blue Origin. Спускаемая капсула успешно приземлилась на западе Техаса, в районе стартовой площадки.

В составе экипажа были: американская певица Кэти Перри, журналистка и телеведущая CBS Гейл Кинг, аэрокосмический инженер и предприниматель Айше Боу, инженер в сфере биоастронавтики Аманда Нгуен, кинопродюсер и режиссер Кериэнн Флинн, журналист и пилот вертолета Лорен Санчес (невеста главы Blue Origin Джеффа Безоса), которая лично подбирала состав экипажа.

Полет продолжался около 10 минут.

После вертикального разгона продолжительностью 110 секунд от носителя отделился спускаемый аппарат, который продолжил по инерции набирать высоту до примерно 105 км, то есть чуть выше линии Кармана. В общей сложности капсула с космическими туристами пробыла на высшей точке полета около четырех минут.

Линия Кармана – высота над уровнем моря, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом. В соответствии с определением Международной авиационной федерации, линия находится на высоте 100 км. В этой связи пассажиры капсулы могут претендовать на звание астронавта, не совершая при этом орбитального полета, отмечает “Интерфакс”.

В рамках программы New Shepard уже осуществлено 11 успешных суборбитальных миссий с экипажем, 62 туриста побывали на границе между атмосферой Земли и космосом.

Глава Blue Origin миллиардер Джефф Безос, который является также основателем компании Amazon, сам лично одним из первых слетал на корабле New Shepard в суборбитальный полет 20 июля 2021 года.

Система, разработка которой была начата в 2006 году, названа в честь Алана Шепарда – первого американского астронавта, совершившего суборбитальный полет 5 мая 1961 года.

Стоимость полета для космических туристов на New Shepard в настоящее время оценивается в полмиллиона долларов.