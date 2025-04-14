 

Генпрокуратура Украины – жертвами агрессии РФ стали 618 детей

14.04.2025, 10:00, Новости дня
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Офис генпрокурора Украины сообщает, что (по состоянию на 14 апреля 2025 года, 1146-й день войны) жертвами военной агрессии РФ на территории Украины стали, по меньшей мере, 618 детей, 1884 несовершеннолетних получили ранения.

“Больше всего пострадало детей в таких областях: Донецкой – 638, Харьковской – 480, Днепропетровской – 228, Херсонской – 203, Запорожской – 170, Киевской – 136, Сумской – 132, Николаевской – 118”, – сказано в сообщении генпрокуратуры Украины.

13 апреля в результате ракетного обстрела города Сумы погибли двое несовершеннолетних в возрасте 11 и 17 лет, ранены 15 детей: семь девочек в возрасте от 1 до 14 лет, восемь мальчиков в возрасте от 7 до 16 лет.

10 апреля в результате обстрела поселка Озерное Житомирской области пострадала 13-летняя девочка.

10 апреля в результате обстрела города Никополь Днепропетровской области был ранен 16-летний мальчик.


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