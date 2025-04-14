 

Полиция задержала шестерых альпинистов, которые хотели “покорить” Кельнский собор

14.04.2025, 8:55, Новости дня
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13 апреля немецкая полиция задержала пятерых граждан Франции и одну гражданку Бельгии, которые пытались подняться на знаменитый Кельнский собор, пишет AP.

Сотрудники частной службы безопасности по видеокамерам заметили, как компания альпинистов с налобными фонариками собирается возле собора, и сразу сообщили об этом в полицию. Здание было окружено сотрудниками правоохранительных органов, а над северной башней собора кружил вертолет.

По данным полиции, пятеро мужчин в возрасте от 18 до 27 лет и 26-летняя женщина были задержаны внутри лестничной клетки одной из башен. Полиция изъяла камеру, мобильный телефон и отмычку. При осмотре здания были найдены несколько поврежденных дверей, предположительно вскрытых, а также рюкзаки, в которых находилось альпинистское оборудование.


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