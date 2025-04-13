 

В Германии разбился самолет, двое погибших

13.04.2025, 13:35, Новости дня
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В воскресенье, 13 апреля, в городе Зальцгиттер (федеральная земля Нижняя Саксония) на севере Германии разбился небольшой самолет, погибли два человека, пишет NDR.

Согласно указанному источнику, самолет, вылетевший с аэродрома в Зальцгиттере, пролетел менее километра и упал на территории сталелитейной компании Salzgitter AG, между двумя цехами.

Возник пожар, оба пилота погибли.

Причины авиакатастрофы выясняются.


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