 

В Нью-Йорке ищут мужчину, совершившего сексуальные действия с телом бездомного в метро

12.04.2025, 12:50, Новости дня
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Полиция Нью-Йорка разыскивает мужчину, чья личность не установлена, по подозрению в некрофилии, пишет NDTV.

Видеокамеры, установленные в вагоне метро, сняли, как мужчина совершает сексуальные действия с телом бездомного недалеко от станции метро Уайтхолл-стрит в Нижнем Манхэттене.

Подозреваемый, по всей видимости, не был знаком с умершим, который, как полагают, скончался от естественных причин во время поездки, до совершения преступления.


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