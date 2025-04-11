 

Кит и Авива Сигал были на борту самолета, попавшего в аварию в Вашингтоне

11.04.2025, 7:45, Новости дня
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Вечером в четверг, 10 апреля, в аэропорту Рейгана в Вашингтоне произошла авария, в ходе которой два самолета авиакомпании American Airlines, двигавшихся по рулежным дорожкам, столкнулись крыльями.

В результате инцидента никто не пострадал.

Как пишет портал Ynet, на борту одного из самолетов находились освобожденные из Газы израильские заложники Кит и Авива Сигал, которые перед этим были на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Также на борту самолетов были несколько американских конгрессменов.


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