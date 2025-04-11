 

В результате катастрофы вертолета в Нью-Йорке погибли глава филиала Siemens, его жена и дети

11.04.2025, 5:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

10 апреля в районе Нижнего Манхэттена в Нью-Йорке потерпел крушение вертолет Bell 206L-4 LongRanger IV, он рухнул в реку Гудзон около города Джерси-Сити. По уточненным данным, погибли шесть человек.

Издание New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что среди погибших глава испанского филиала немецкого концерна Siemens Агустин Эскобар и члены его семьи – жена и трое детей.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил гибель шести человек при падении вертолета в Гудзон. Он сообщил, что на борту вертолета находилась семья из Испании.

Разбился прогулочный вертолет компании New York Helicopter Tours.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04 / Минюст России объявил “иноагентом” бывшего главу МИД Андрея Козырева

11.04 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1143-й день войны

11.04 / Песков подтвердил, что спецпосланник Трампа встретится с Путиным

11.04 / В Греции прошли международные учения ВВС, с участием Израиля

11.04 / Пингвин стал причиной катастрофы вертолета в Южной Африке

11.04 / Кит и Авива Сигал были на борту самолета, попавшего в аварию в Вашингтоне

10.04 / В Нью-Йорке вертолет рухнул в реку Гудзон, не менее трех погибших

10.04 / Осужденный за причастность к теракту в 2008 году в Мумбаи бизнесмен экстрадирован в Индию

10.04 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1142-й день войны

10.04 / Опрос Pew – отношение американцев к Израилю ухудшилось

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика