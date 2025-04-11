В результате катастрофы вертолета в Нью-Йорке погибли глава филиала Siemens, его жена и дети

10 апреля в районе Нижнего Манхэттена в Нью-Йорке потерпел крушение вертолет Bell 206L-4 LongRanger IV, он рухнул в реку Гудзон около города Джерси-Сити. По уточненным данным, погибли шесть человек.

Издание New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что среди погибших глава испанского филиала немецкого концерна Siemens Агустин Эскобар и члены его семьи – жена и трое детей.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил гибель шести человек при падении вертолета в Гудзон. Он сообщил, что на борту вертолета находилась семья из Испании.

Разбился прогулочный вертолет компании New York Helicopter Tours.