Майк Хакаби утвержден на пост посла США в Израиле

Майк Хакаби 9 апреля был утвержден Сенатом на должность посла США в Израиле – 53 голосами “за”, при 46 “против”. Он был назначен на этот пост президентом Дональдом Трампом сразу после выборов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поздравил его с этим назначением.

Трамп шутливо прокомментировал назначение Хакаби так: “Он будет фантастическим (послом). Он идет, чтобы принести домой бекон. Хотя бекон не особо популярен в Израиле…”.

69-летний Майк Хакаби – бывший губернатор Арканзаса и двукратный кандидат в президенты США – никогда ранее не работал на дипломатической должности. Он считается последовательным сторонником Израиля. По его словам, он бывал в Израиле ранее более 100 раз.

В 2008 году, будучи кандидатом в президенты США, Хакаби заявлял, что понятия “палестинец” не существует. В июне 2024 года он выступал против прекращения огня между Израилем и ХАМАСом, заявив в интервью NewsNation, что ХАМАС “не способен вести честные переговоры”.