 

ХАМАС потребовал от британского МВД исключить его из списка террористических организаций

10.04.2025, 9:10, Новости дня
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Группа адвокатов, представляющая интересы террористической организации ХАМАС, подала в министерство внутренних дел Великобритании заявление с просьбой исключить организацию из числа террористических организаций.

В заявлении говорится, что ХАМАС является палестинским исламским освободительным движением сопротивления, целью которого является освобождение Палестины и противостояние “сионистскому проекту”.

Одним из авторов заявления является член политбюро ХАМАСа Муса Абу-Марзук, который в своем обращении называет позицию Великобритании несправедливой и отражающей поддержку Лондоном сионизма, апартеида, оккупации и этнических чисток в Палестине на протяжении более 100 лет.

В заявлении, среди прочего, подчеркивается, что ХАМАС никогда не представлял угрозу для Великобритании, и приводится сравнение боевого крыла организации с ЦАХАЛом, армией Украины и британскими вооруженными силами.

Также в письме Абу-Марзука повторяются уже делавшиеся ранее заявления, что операция “Потоп Аль-Аксы” была направлена исключительно на военные объекты ЦАХАЛа, а резней гражданского населения занимались “мирные жители Газы, по ошибке оказавшиеся на территории Израиля из-за коллапса израильской обороны”.


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