Жертвами обрушения крыши клуба в Санто-Доминго стали около 200 человек

Власти Доминиканской республики опубликовали уточненные данные по числу жертв обрушения крыши ночного клуба Jet Set в Санто-Доминго: погибли не менее 184 человек, в больницы ранее были доставлены 155 пострадавших, передает AFP.

Под завалами остаются около 20 погибших. Продолжается процедура опознания.

Среди погибших – популярный певец Рубби Перец, губернатор провинции Нельси Круз и бывший питчер Высшей лиги бейсбола Октавио Дотель.

Президент Доминиканской республики Луис Абинадер 8 апреля объявил трехдневный национальный траур.

Крыша рухнула во время выступления Рубби Переца. Один из сопровождавших его музыкантов рассказал, что зал был полным, а обрушение напоминало землетрясение.