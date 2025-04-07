 

Митинг сторонников Ле Пен – “Вердикт – охота на ведьм”

07.04.2025, 10:10, Новости дня
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Тысячи людей приняли участие в демонстрации солидарности с лидером “Национального объединения” Марин Ле Пен, которая прошла на парижской площади Вобана. Политик была признана виновной в присвоении общественных средств.

“Это охота на ведьм. Вердикт – это политическое решение. Я не сдамся. Мы не требуем быть выше закона, мы требуем, чтобы закон был выше нас”, – сказала она своим сторонникам. Эти слова были встречены скандированием “Марин! Марин!”

Напомним, что суд запретил ей баллотироваться на избранные должности. Это означает, что она не сможет участвовать в президентских выборах 2027 года. Для политика предстоящая избирательная кампания должна была стать четвертой, и впервые она считалась фавориткой.

Политику выразили поддержку президент США Дональд Трамп, такие лидеры европейских ультраправых как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини, Герт Вилдерс. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о независимости судебной власти.


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