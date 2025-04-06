 

Во время визита Нетаниягу в Будапешт МУС потребовал от правительства Венгрии его арестовать

06.04.2025, 22:20, Новости дня
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По информации 12-го телеканала израильского телевидения, спустя несколько часов после прибытия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в Будапешт Международный уголовный суд отправил правительству Венгрии запрос на его арест.

В документе, отправленном МУС, были подробно изложены основания для ареста, а также указывалось на необходимость не предавать огласке процесс задержания.

12-й телеканал, в редакции которого находится копия запроса МУС, отмечает большой объем документа, в котором содержится призыв к правительству Венгрии к сотрудничеству, а также подробно изложены “преступления” Нетаниягу. В нем указывалось, что Биньямин Нетаниягу должен быть задержан на основании 92-й статьи Римского статута.

Венгрия в ответ на этот запрос объявила о выходе из Международного уголовного суда.


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