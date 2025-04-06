ООН: в результате ракетного удара в Кривом Роге погибли девять детей

В ООН выражают возмущение в связи с «очередной масштабной атакой», в результате которой в украинском городе Кривой Рог были убиты и ранены мирные жители, в том числе дети.

– Сообщается, что в результате этого жестокого удара погибли более десятка человек, среди которых несколько детей. Десятки получили ранения. Это напоминает нам о разрушительном влиянии этой войны на мирное население, – заявил координатор по гуманитарным вопросам Маттиас Шмале.

По словам Шмале, эта атака стала частью тревожной тенденции повторяющихся ударов по населенным районам Украины, которые продолжают приводить к жертвам среди гражданских лиц. Так, Харьков все еще ощущает последствия массированной атаки накануне вечером.

– Цена, которую платят семьи, невыносима. Мирные жители защищены нормами международного гуманитарного права. Они не должны становиться мишенью, – подчеркнул он.

В свою очередь Региональный директор ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии Реджина Де Доминичис добавила, что ракета, предположительно, ударила по жилому району в Саксаганском районе города в ранние вечерние часы, когда многие семьи собирались вместе у себя дома перед выходными.

– Мы потрясены ужасающей атакой в Кривом Роге, в результате которой, по сообщениям, погибли как минимум девять детей и множество других получили ранения, включая трехмесячного младенца, – заявила она.

Снаряд снаряд взорвался над детской площадкой. Среди сцен разрушения – родители, рыдающие над телом своего погибшего сына. Ни один ребенок не должен переживать такой ужас. Ни один родитель не должен испытывать такую боль, – добавила представительница ЮНИСЕФ.

По словам Де Доминичис, ЮНИСЕФ и его партнеры оказывают поддержку пострадавшим семьям в сотрудничестве с местными властями.

– Каждый убитый ребенок – это украденное будущее. Жестокое применение взрывного оружия в населённых районах и атаки на гражданскую инфраструктуру, которые непропорционально затрагивают детей, должны прекратиться, – подчеркнула она. С февраля 2022 года, по подтвержденным данным ООН, по всей Украине были убиты или ранены более 2 500 детей.

В России утверждают, что ВС РФ нанесли удар по ресторану в Кривом Роге, в котором совещались иностранные военнослужащие ВСУ. По предварительным данным, удар был нанесен «Искандером-М». Якобы из-под завалов уже извлечены тела более чем 40 военнослужащих (отметим, здание ресторана практически не пострадало).

Кроме того, Z-пропоагандисты утверждают, что во время удара вокруг заведения было около 15 машин высокой проходимости с охраной.