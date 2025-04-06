Среди жертв землетрясения в Мьянме королева красоты, представлявшая эту страну на “Мисс Земля”

На минувшей неделе в Мандалае среди руин Sky Villa было найдено тело Силими – королевы красоты Мьянмы, представлявшей эту страну на конкурсе “Мисс Земля” в 2018 году, пишет straitstimes.com.

Судя по имеющимся данным, она погибла 28 марта. Тело нашли 2 апреля. Позже гибель Силими была подтверждена официально.

28 марта в Мьянме произошло сильное землетрясение – магнитудой до 7,7 (оценка Геологической службы США, местные сейсмологи заявляют о магнитуде до 8,2). Эпицентр располагался в 12 км от города Сагайнг. Очаг залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущали также в Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. Впоследствии были зафиксированы сотни повторных подземных толчков магнитудой до 6,4.

Для оказания помощи в Мьянму и Таиланд направлены спасатели из разных стран.

По оценкам властей, по состоянию на 5 апреля, в Мьянме погибли не менее 3354 человек. Около 220 считаются пропавшими без вести. 4850 получили ранения и травмы.

В Бангкоке (Таиланд), где во время землетрясения обрушился 30-этажный небоскреб, который строили для правительственных учреждений, погибли не менее 36 человек, 59 считаются пропавшими без вести. Поисковые работы продолжаются, в них задействованы израильские специалисты.