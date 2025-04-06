 

Среди жертв землетрясения в Мьянме королева красоты, представлявшая эту страну на “Мисс Земля”

06.04.2025, 11:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На минувшей неделе в Мандалае среди руин Sky Villa было найдено тело Силими – королевы красоты Мьянмы, представлявшей эту страну на конкурсе “Мисс Земля” в 2018 году, пишет straitstimes.com.

Судя по имеющимся данным, она погибла 28 марта. Тело нашли 2 апреля. Позже гибель Силими была подтверждена официально.

28 марта в Мьянме произошло сильное землетрясение – магнитудой до 7,7 (оценка Геологической службы США, местные сейсмологи заявляют о магнитуде до 8,2). Эпицентр располагался в 12 км от города Сагайнг. Очаг залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущали также в Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. Впоследствии были зафиксированы сотни повторных подземных толчков магнитудой до 6,4.

Для оказания помощи в Мьянму и Таиланд направлены спасатели из разных стран.

По оценкам властей, по состоянию на 5 апреля, в Мьянме погибли не менее 3354 человек. Около 220 считаются пропавшими без вести. 4850 получили ранения и травмы.

В Бангкоке (Таиланд), где во время землетрясения обрушился 30-этажный небоскреб, который строили для правительственных учреждений, погибли не менее 36 человек, 59 считаются пропавшими без вести. Поисковые работы продолжаются, в них задействованы израильские специалисты.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.04 / Генштаб ВСУ – сбиты 40 из 109 российских БПЛА, перехвачены 13 из 23 ракет

06.04 / CNN – миллионы людей в США и других странах приняли участие в акциях против политики Трампа

06.04 / Генпрокуратура Украины – жертвами агрессии РФ стали 616 детей

06.04 / Ливни и наводнения в США, множество погибших

06.04 / СМИ: в РФ арестовано имущество Анатолия Чубайса и других ответчиков по иску “Роснано”

06.04 / Нетаниягу вылетает в США для внеочередной встречи с Трампом

05.04 / МУС готовится выдать дополнительные ордера на арест израильских чиновников

05.04 / В Белом доме подтвердили, что Нетаниягу посетит Вашингтон в ближайший понедельник

05.04 / Посол США в Украине прокомментировала атаку на Кривой Рог, не упомянув Россию

05.04 / Раввин, уроженец Израиля, задержан в Далласе по подозрению в растлении учащегося йешивы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика