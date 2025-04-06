 

СМИ: в РФ арестовано имущество Анатолия Чубайса и других ответчиков по иску “Роснано”

06.04.2025, 6:10, Новости дня
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Арбитражный суд Москвы в деле по иску “Роснано” о взыскании убытков с Анатолия Чубайса и семи другим бывших руководителей этой корпорации арестовал имущество ответчиков, в том числе денежные средства, в пределах суммы исковых требований – более 5,6 миллиарда рублей (свыше $66 млн), передает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Иск “Роснано” поступил в суд 31 марта, он принят к рассмотрению, предварительные слушания назначены на 30 апреля. Соответчиками Чубайса, бывшего председателя правления корпорации “Роснано”, в исковом заявлении указаны бывшие зампреды правления Юрий Удальцов, Борис Подольский и Дмитрий Пимкин, а также Олег Киселев, Герман Пихоя, Владимир Аветисян и Николай Тычинин.

Истец АО “Роснано” требует взыскать с ответчиков в общей сложности около 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов убытков. Более подробно основания иска не указаны. Суд по ходатайству истца в качестве мер обеспечения арестовал активы ответчиков в пределах суммы исковых требований. Необходимость мер “Роснано” объяснило тем, что “ответчики лично либо через их представителей могут принять меры по отчуждению собственных активов”.

“Согласно сведениям, размещенным в СМИ… Чубайс А.Б., Удальцов Ю.А. выехали за пределы Российской Федерации; в отношении Киселева О.В. и Подольского Б.Г., возбуждены уголовные дела. Первый покинул Россию и объявлен в международный розыск, второй находится под арестом”, – отмечается в определении суда.

В конце января 2025 года в МВД РФ заявили о задержании трех топ-менеджеров ООО “УК “Роснано” по делу о нецелевом расходовании более 43 миллиардов рублей. Были задержаны: заместитель руководителя “Роснано” – исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян, директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова. Как писало тогда агентство “Интерфакс”, по версии следствия, в 2017 году “для сокрытия неудовлетворительных результатов экономической деятельности компании злоумышленники предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств”. “Используя искаженные данные отчетности, они предоставили единственному акционеру общества в лице Российской Федерации недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении АО “Роснано”. Это позволило избежать отзыва ранее выданных государственных гарантий, а также привлечь дополнительное финансирование. В результате государству в 2022-2024 годах пришлось выделить корпорации свыше 43 миллиардов рублей”, – утверждают в МВД РФ. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Кроме задержанных сотрудников в деле фигурируют и “другие лица”, говорилось в сообщении, однако имена не назывались.

В августе 2024 года Мещанский суд Москвы заочно арестовал двух бывших топ-менеджеров “Роснано” Олега Киселева и Ирину Рапопорт. Их обвиняли в растрате в особо крупных размерах. Оба находятся за границей.

Проверка работы “Роснано” генпрокуратурой РФ началась после того, как стало известно об отъезде из РФ Анатолия Чубайса, который возглавлял “Роснано” с 2008 по 2020 год. Чубайс проживает в Израиле.


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