 

Спецдокладчик ООН по палестинскому вопросу останется на своем посту до 2028 года

05.04.2025, 10:50, Новости дня
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Специальная сессия Совета ООН по правам человека в пятницу, 4 апреля, подтвердила, что Франческа Альбанезе может оставаться на своем посту до 2028 года, несмотря на попытки американских и европейских законодателей и еврейских организаций отстранить ее от должности.

Альбанезе, специальный докладчик по вопросам о положении на палестинских территориях, известна своей антисемитской и антиизраильской риторикой. В частности, она назвала Армию обороны Израиля “прогнивший до мозга костей” и призвала медиков мира начать бойкот Израиля в знак протеста против разрушения системы здравоохранения сектора Газы.

Ни одна из жалоб на нее не была рассмотрена во время слушаний в Женеве.


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