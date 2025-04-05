 

Два удара российской армии по Кривому Рогу, 19 погибших. Уточненные данные

05.04.2025, 9:45, Новости дня
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В пятницу, 4 апреля, во второй половине дня Кривой Рог подвергся сначала ракетному обстрелу, в результате которого по последним данным погибли 18 человек, затем – налету беспилотников, сообщили власти Днепропетровской области. Украинские власти сообщили, что удар был нанесен по жилому району, рядом с детской площадкой.

Мэр города Александр Вилкул написал, что российские военные “ударили баллистической ракетой в центр жилого микрорайона”, “рядом с детской площадкой”. По его словам, “ракета взорвалась в воздухе – специально чтобы больше пострадало людей”.

По последним данным погибли 18 человек, девять из них – дети. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что пострадал 61 человек – среди них 12 детей. “В больницах находятся 40 горожан. Остальные под амбулаторным наблюдением”, – написал он.

Также получили повреждения несколько многоквартирных домов – это пяти-, девяти- и четырнадцатиэтажки. В некоторых домах отсутствует газ, добавил Александр Вилкул.

В минобороны РФ удар по Кривому Рогу подтвердили. В российском военном ведомстве утверждают, что он был нанесен “ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог”.

В украинском Генштабе это заявление назвали ложью, добавив, что ракета “Искандер-М” поразила “жилой массив и детскую площадку”.

“Очередным нарушением норм международного гуманитарного права коварный противник демонстрирует, что отнюдь не стремится к миру, зато имеет целью продолжить захватническую войну на уничтожение против Украины и всех украинцев”, – говорится в заявлении Генштаба ВСУ.

Незадолго до полуночи мэр Кривого Рога сообщил о новой атаке по городу – теперь беспилотниками. В результате этого налета пять человек получили ранения, погибла 56-летняя женщина – она сгорела в частном доме, в который попал дрон, написал Александр Вилкул. Таким образом, общее число погибших достигло 19 человек.


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