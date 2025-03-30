 

Генштаб ВСУ – сбиты 65 из 111 российских беспилотников. Минобороны РФ – сбиты 6 украинских БПЛА

30.03.2025, 10:40, Новости дня
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Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 30 марта 2025 года российские военные выпустили по Украине 111 БПЛА-камикадзе “Shahed-136/131” (“Герань-2/1”) и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили 65 беспилотников, запущенных российскими военными. Еще 35 “шахеда” были локационно потеряны в регионах Украины без негативных последствий.

Сообщается также о запуске российскими военными баллистической ракеты, которая, судя по всему, перехвачена не была.

В результате российской атаки причинен ущерб в Харьковской, Сумской, Одесской и Донецкой областях.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью 30 марта на территории Российской Федерации были перехвачены шесть украинских БПЛА самолетного типа. Перехваты осуществлялись над территорией Белгородской, Саратовской и Брянской областей.


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