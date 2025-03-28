Генштаб ВСУ – сбиты 89 из 163 российских беспилотников. В результате атаки есть жертвы

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 28 марта 2025 года российские военные выпустили по Украине 163 БПЛА-камикадзе “Shahed-136/131” (“Герань-2/1”) и беспилотников-имитаторов других типов.

Украинские ПВО перехватили 89 беспилотников, запущенных российскими военными. Еще 51 “шахед” был локационно потерян в регионах Украины без негативных последствий.

В результате российской атаки причинен ущерб в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.

По данным украинских властей, один человек погиб, еще один пострадал в Херсоне; еще пять человек пострадали в Херсонской области за пределами Херсона; в Днепре пострадали три человека; в Харькове пострадали 11 человек.