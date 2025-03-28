Рубио: мы отменили более 300 виз сторонников ХАМАСа

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Государственный департамент аннулировал более 300 студенческих и иных виз, ранее выданных лицам, “поддерживающим движения, выступающие против международной политики США”.

Заявление Рубио было сделано в ответ на вопрос о причинах отмены визы и задержания для депортации турецкой студентки Румейсы Озтюрк, проходящей докторат в университете Тафта.

При этом Рубио не сообщил, что именно вменяется Озтюрк, отметив лишь, что, согласно представленной ему информации, она отвечает критериям, установленным для лишения визы.