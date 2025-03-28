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28.03.2025, 6:30, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин использовал встречу с экипажем ракетного подводного крейсера “Архангельск” для заявлений по поводу хода войны против Украины, которую Кремль именует “специальной военной операцией” (СВО).

Путин заявил, что российские войска “добьют” ВСУ. “Я еще совсем недавно говорил, мы их “дожмем”, но есть основания полагать, что мы их добьем”, – заявил президент РФ, заверивший, что стратегическая инициатива полностью находится в руках ВС РФ на всей линии фронта.

В.Путин говорил об “освобождении территории”, упоминая при этом оккупированные территории Украины в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Он вновь повторил, что якобы не РФ была инициатором начала войны, возложив ответственность на Украину и страны Запада.

Также Путин говорил о возможности введения в Украине внешнего управления с последующим проведением “демократических выборов”.

Не забыл Путин и о теме “нацизма” и “неонацизма” в Украине.

РФ готова работать с Европой по Украине, но ЕС ведет себя непоследовательно и постоянно пытается “водить за нос” Россию, заявил Путин.


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