В Москве задержан основатель “Русагро” Вадим Мошкович

В Москве задержан основатель агрохолдинга “Русагро” и бывший сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович. В офисах его компании, расположенных в российской столице и в Белгороде, проводятся обыски.

В 2004 году Мошкович основал “Русагро”, со временем компания превратилась в одного из ведущих агрохолдингов России. В 2006 году он стал сенатором от Белгородской области в Совете Федерации. По данным Forbes за 2020 год, его состояние оценивалось в 1,7 миллиарда долларов.

Мошкович родился в еврейской семье в Москве в 1967 году. Учился в математической школе № 57 в Москве, в 1992 году окончил Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики. Женат, имеет троих детей.

С 2022 года он находится под персональными санкциями Евросоюза и ряда других стран. Попытки добиться отмены санкций успехом не увенчались. Ему также не удалось добиться пересмотра решения о лишении его гражданства Кипра.