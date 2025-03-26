 

На учениях в Литве погибли четверо американских военнослужащих

26.03.2025, 19:35, Новости дня
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В Пабраде (Литва) в ходе военных учений на полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса пропали четверо американских военных и гусеничная машина. Позже было объявлено, что военные погибли, передает Delfi.

Трагедия произошла вечером 25 марта. Проводится расследование.

В течение длительного времени проводилась поисково-спасательная операция, в которой были задействованы литовские и иностранные военнослужащие, а также вертолеты военно-воздушных сил и пограничной службы Литвы.


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