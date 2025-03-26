На учениях в Литве погибли четверо американских военнослужащих

В Пабраде (Литва) в ходе военных учений на полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса пропали четверо американских военных и гусеничная машина. Позже было объявлено, что военные погибли, передает Delfi.

Трагедия произошла вечером 25 марта. Проводится расследование.

В течение длительного времени проводилась поисково-спасательная операция, в которой были задействованы литовские и иностранные военнослужащие, а также вертолеты военно-воздушных сил и пограничной службы Литвы.