 

В России на основании полученных под пытками показаний вынесен приговор пленным из “Азова”

26.03.2025, 18:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Расположенный в Ростове-на-Дону суд Южного военного округа РФ вынес приговор по делу украинских военнопленных, служивших в полку “Азов”. В РФ это подразделение объявлено “радикальным неонацистским вооруженным формированием”.

По данному делу в качестве подсудимых проходили 24 человека, один из которых умер в плену. 11 человек, которые были возвращены Украине в рамках соглашений по обмену пленными, в том числе все фигурировавшие в деле женщины, были осуждены заочно.

13 фигурантов приговорены к срокам тюремного заключения от 23 до 13 лет. Как пишет “Медиазона”, они признаны виновными в захвате власти и организации деятельности террористической организации либо участии в ней, а некоторые – в прохождении обучения для террористической деятельности.

Обвиняемые рассказывали о систематических зверских пытках и унижениях: в СИЗО Донецка украинцев избивали до переломов, допрашивали с мешками на головах, заставляли с утра до вечера стоя петь гимн РФ и скандировать “Ахмат – сила”, в пищу умышленно добавляли помои или бытовую химию, женщины были лишены средств гигиены, а труп умершего пленного несколько суток оставался лежать в переполненной камере. Избиения продолжились и в Ростове.

Украинские военнослужащие просили исключить из дела показания, данные под пытками, однако суд отказался это сделать. Они намерены обжаловать приговор.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / На учениях в Литве погибли четверо американских военнослужащих

26.03 / Евросоюз призвал граждан запастись всем необходимым на 72 часа

26.03 / Лидер пророссийской военной хунты Нигера провозглашен президентом

26.03 / Карликовая такса обнаружена живой спустя 16 месяцев после того, как потерялась в дикой природе

26.03 / Вице-президент Вэнс также отправится в Гренландию

26.03 / Суд в США ввел временный запрет на отказ в финансировании “Свободы”

26.03 / В кишиневском аэропорту задержана глава Гагаузской автономии Молдавии

26.03 / В зоне военных действий погибла военный корреспондент российского Первого канала

26.03 / Дело о разглашении военных секретов – на представителей администрации США подали в суд

26.03 / Лесные пожары в Южной Корее – десятки погибших, разбился вертолет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика