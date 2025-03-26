 

Евросоюз призвал граждан запастись всем необходимым на 72 часа

26.03.2025, 17:35, Новости дня
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Европейская комиссия предписала входящим в ЕС государствам разработать инструкции для населения на случай чрезвычайной ситуации. Речь идет, в том числе, о подготовке “тревожного чемоданчика” с запасом всего необходимого на 72 часа, пишет Euronews.

Как отмечается, первые трое суток будут иметь решающее значение, поскольку внешняя помощь может быть затруднена, а то и невозможна. В каждом доме предлагается создать неприкосновенный запас из бутилированной воды, непортящейся еды, лекарств, фонариков и радиоприемников с батарейками.

Такие запасы могут потребоваться в случае различных сценариев, таких, как наводнение или другой природный катаклизм, техногенная авария, кибератака на жизненно важную инфраструктуру, военный конфликт.

Напомним: официальные представители европейских стран говорят о вероятности военного конфликта с Россией в ближайшее десятилетие. Европейцев призывают не ждать последнего момента, а действовать более активно.


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