Лидер пророссийской военной хунты Нигера провозглашен президентом

Лидер военной хунты Нигерии Абдурахман Тчиани приведен к присяге в качестве президента переходного периода, который, согласно конституционной хартии, будет длиться пять лет. Ему также присвоено высшее воинское звание – генерал армии.

Военный переворот в Нигере был совершен в 2023 году. Таким образом, к концу срока президентства Тчиани будет находиться у власти семь лет. Это примерно соответствует сроку правления лидеров хунт в Мали и Буркина Фасо, также пришедших к власти в последние годы.

Перевороты были направлены против влияния бывшей колониальной владычицы трех стран – Франции. Их последствием стал резкий рост влияния РФ в Западной Африке. Государства также вышли из Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) – организации прозападной ориентации.