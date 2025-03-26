Дело о разглашении военных секретов – на представителей администрации США подали в суд

Американская правозащитная организация American Oversight подала в суд на высокопоставленных представителей администрации Дональда Трампа в связи с использованием ими мессенджера Signal для обсуждения удара по Йемену.

“Сообщение о разглашении секретной информации в групповом чате Signal, в котором присутствует журналист, – сигнал тревоги для правительства. Это может быть квалифицировано как преступление. Военному планированию не место в групповых чатах, полных эмодзи”, – сказала исполнительный директор организации Чиома Чукву.

Среди ответчиков – министр обороны США Пит Хегсет, глава Национальной разведки Тулси Габбард, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, министр финансов США Скотт Бессент, государственный секретарь Марко Рубио, а также национальное архивное управление. Их обвиняют в нарушении законодательства о хранении секретной информации.

Напомним: главный редактор журнала Atlantic Джефри Голдберг рассказал, что был случайно добавлен в онлайн-чат, в котором высокопоставленные представители администрации Дональда Трампа обсуждали планы удара по йеменским хуситам.

Среди участников чата были министр обороны Пит Хегсет, государственный секретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, вице-президент США Джей-Ди Вэнс, а в общей сложности 18 сотрудников администрации. Приглашение в группу ему прислал Уолтц.

“Я узнал об ударах по хуситам за два часа до начала операции. И узнал я об этом от министра обороны Пита Хегсета, который мне эти планы прислал – с точной информацией о вооружениях, целях и времени атак. Я полагаю, потребуются объяснения”, – написал журналист в опубликованной им статье, отметив, что удалил секретную информацию.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Брайан Хьюз подтвердил, что инцидент имел место. В то же время министр обороны Хегсет навал публикацию ложной, а президент США Дональд Трамп сказал, что ему ничего не известно об инциденте.