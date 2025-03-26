В Вашингтоне Рон Дермер встретился со Стивом Виткоффом
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Министр стратегического планирования Рон Дермер, возглавивший израильскую команду переговорщиков, вечером 25 марта встретился в Вашингтоне со специальным посланником президента США на Ближнем Востоке Стивом Виткоффом. По информации “Кан”, переговоры были посвящены усилиям по освобождению похищенных израильтян, удерживаемых в секторе Газы.
Корреспондент телеканала “Кан-11” передал, что Вашингтон оказывает давление на Египет и Катар, выступающих посредниками на переговорах с ХАМАСом, чтобы сдвинуть переговоры с мертвой точки.
Ранее израильские СМИ передавали, что израильская делегация во главе с Роном Дермером посетит США для “стратегических переговоров” на тему ядерной программы Ирана.
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