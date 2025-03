Освобожденный заложник подал в суд на пропалестинские движения Колумбийского университета

Освобожденный из плена ХАМАСа Шломи Зив утверждает, что пропалестинские активисты из Колумбийского университета сотрудничали с ХАМАСом и получали от террористов финансирование. Он подал в окружной суд Южного округа Нью-Йорка исп против ряда студенческих организаций и их лидеров, пишет The Jerusalem Post.

По словам Шломи Зива, когда он находился в плену, его охранники рассказывали, что ХАМАС оказывает финансовую поддержку организациям CUAD (Columbia University Apartheid Divest) и филиалам протестных организаций AMP/NSJP в Колумбийском университете. Они показывали ему статьи и фотографии пропалестинских протестов в Колумбийском университете и протестного палаточного городка, рассказывая, что у ХАМАСа свои агенты в американских университетских кампусах.

В иске, который Шломо Зив подал против Within Our Lifetime и ее лидера Нердин Кисуани, студенческой организации “Колумбийский университет за справедливость в Палестине” и ее представителя Марьам Алуан, Columbia-Barnard Jewish Voice for Peace и ее представителя Кэмерона Джонса, а также Columbia University Apartheid Divest и ее представителя Махмуда Халиля.

В иске подчеркивается, что организация Columbia Students for Justice in Palestine возобновила свою ранее неактивную деятельность в Instagram за несколько минут до начала резни 7 октября 2023 года, а National SJP (всеамериканская организация Students for Justice in Palestine) заготовила пропагандистские материалы во время или до начала резни.

В иске также утверждается, что вышеперечисленные пропалестинские студенческие организации финансировались и поддерживались ХАМАСом посредством его дочерних организаций.