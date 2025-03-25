Рейс развернулся через два часа после того, как пилот сообщил пассажирам, что забыл свой паспорт

Самолет авиакомпании United Airlines, направлявшийся из Лос-Анджелеса в Шанхай, совершил вынужденную посадку в Сан-Франциско из-за того, что один из пилотов забыл взять с собой паспорт, пишет CNN.

Рейс, на борту которого находились 257 пассажиров и 13 членов экипажа, вылетел из Лос-Анджелеса 22 марта около 14:00. Через два часа самолет развернулся и был перенаправлен в Сан-Франциско, где приземлился около 17:00 по местному времени, пишет сайт FlightAware.

В заявлении авиакомпании говорится, что у одного из пилотов не было с собой паспорта. Компания организовала новый экипаж, который доставил пассажиров к месту назначения тем же вечером. Клиентам были предоставлены талоны на питание и компенсация. Самолет с замененным экипажем вылетел примерно в 21:00 и приземлился в Шанхае примерно через шесть часов позже запланированного времени.

Одна из пассажирок рассказала CNN, что пилот через внутреннюю связь сообщил “очень расстроенным голосом”, что он “забыл паспорт”.