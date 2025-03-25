 

После освобождения из колонии актер Михаил Ефремов намерен вернуться в Москву

25.03.2025, 14:10, Новости дня
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Актер Михаил Ефремов после условно-досрочного освобождения из колонии сразу отправится в Москву для лечения хронической болезни легких, сообщил ТАСС адвокат Юрий Падалко.

24 марта Алексеевский районный суд Белгородской области РФ удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении актера Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП в Москве. Во время слушания представитель колонии сообщил, что осужденный Ефремов работал на должности кладовщика швейного участка и подсобным рабочим на участке деревообработки, “проявляя добросовестное отношение к обязанностям”.

В 2021 году Михаил Ефремов был приговорен к семи с половиной годам колонии общего режима за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Он отбывает наказание в Исправительной колонии №4 в Белгородской области. Эта колония предназначена для содержания впервые осужденных мужчин.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня 2020 года на Садовом кольце в Москве. По версии следствия, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee Overland в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров скончался от травм.

8 сентября 2020 года Пресненский суд Москвы вынес приговор актеру Михаилу Ефремову, признанному виновным в ДТП, в результате которого погиб Сергей Захаров. Ефремов был приговорен к восьми годам колонии общего режима, суд лишил его водительских прав на три года. Кроме того, по гражданскому иску старшего сына погибшего с Ефремова судом взысканы 800 тысяч рублей. Суд не стал лишать актера государственных наград.

22 октября 2020 года Мосгорсуд рассмотрел апелляцию на приговор, вынесенный актеру Михаилу Ефремову, и сократил срок наказания с 8 до 7,5 лет.


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