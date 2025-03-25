 

Белый дом по ошибке направил журналисту секретные планы удара по Йемену

25.03.2025, 10:10, Новости дня
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Главный редактор журнала Atlantic Джефри Голдберг рассказал, что был случайно добавлен в онлайн-чат, в котором высокопоставленные представители администрации Дональда Трампа обсуждали планы удара по йеменским хуситам.

Среди участников чата были министр обороны Пит Хегсет, государственный секретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, вице-президент США Джей-Ди Вэнс, а в общей сложности 18 сотрудников администрации. Приглашение в группу ему прислал Уолтц.

“Я узнал об ударах по хуситам за два часа до начала операции. И узнал я об этом от министра обороны Пита Хегсета, который мне эти планы прислал – с точной информацией о вооружениях, целях и времени атак. Я полагаю, потребуются объяснения”, – написал журналист в опубликованной им статье, отметив, что удалил секретную информацию.

Речь идет о серьезном нарушении протоколов безопасности, которое заключается не только в приглашении не имеющего допуска журналиста в группу, но и в том, что сотрудники администрации использовали мессенджер Signal, считающийся уязвимым. Эксперты назвали происшедшее беспрецедентным.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Брайан Хьюз подтвердил, что инцидент имел место и сообщил о начале проверки. В то же время он отметил: успех операции против хуситов свидетельствует, что угрозы не было ни войскам, ни национальной безопасности.


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