 

Еврейская община Франции отмежевалась от приглашения лидера “Национального объединения” в Израиль

24.03.2025, 15:20, Новости дня
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Совет еврейских учреждений Франции отмежевался от предстоящего визита в Израиль лидера ультраправого “Национального объединения” Жордана Барделлы. Политик должен выступить с речью против антисемитизма. Барделла стал первым лидером французских ультраправых, официально приглашенным в Израиль.

Во Франции многие не забывают и об антисемитском наследии “Национального объединения”, которое в прошлом называлось “Национальным фронтом” и возглавлялось Жаном-Мари Ле Пеном. Этот политик не скрывал антисемитизма и считал евреев чуждым Франции элементом.

“Приглашение последовало от Израиля, в обход еврейских организаций. По историческим причинам мы не доверяем “Национальному собранию” и выступаем против использования борьбы с антисемитизмом в политических целях, в рамках стратегии прихода к власти”, – заявил глава организации Йонатан Арфи.

Месяц назад МИД Израиль принял решение о прекращении бойкота трех ультраправых партий в Европе. По распоряжению главы израильского МИДа устанавливаются контакты с “Национальным объединением” во Франции, с партией “Шведские демократы” в Швеции, партией “Голос” в Испании.


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