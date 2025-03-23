 

Папа Франциск впервые после пятинедельного перерыва показался на публике

23.03.2025, 17:25, Новости дня
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Папа Римский Франциск был 23 марта выписан из римской больницы “Джемелли”, где он находился на излечении последние пять недель. Перед выпиской показался на балконе больницы, впервые с начала госпитализации появившись на публике.

Медики сообщили, что 88-летнему понтифику потребуется много времени для полного выздоровления и предписали ему двухмесячный покой. Ранее Папа заявлял, что уйдет с поста, если не сможет выполнять свои обязанности.

Франциск был госпитализирован 14 февраля в связи с бронхитом, который впоследствии перерос в двухстороннюю пневмонию. Как сообщается, после выписки ему потребуется специальное оборудование в резиденции и сопровождение медицинского персонала.


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