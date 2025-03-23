 

Пилот United Airlines напал на пассажира-еврея, который слишком долго находился в туалете

23.03.2025, 16:25, Новости дня
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Исроэль Либб считает в своем иске, что пилот United Airlines во время полета сломал замок туалета и вытащил его со спущенными штанами на виду у остальных пассажиров, пишет The Independent.

В иске, поданном в федеральный суд Манхэттена 19 марта сообщается, что 20-летний путешественник-ортодоксальный еврей Исроэль Либб, который летел 28 января из Мексики в Техас, на 30-й минуте полета решил воспользоваться туалетом. Молодой человек утверждает, что его сосед по креслу Джейкоб Себбаг сообщил экипажу о его отсутствии, так как он не вернулся спустя 20 минут. Либб объяснил через дверь бортпроводнику свою проблему с пищеварением и заверил, что скоро выйдет. Однако еще через 10 минут пилот самолета потребовал, чтобы пассажир немедленно покинул туалет.

В иске утверждается, что спустя несколько минут разгневанный пилот выбил дверь и вытащил Либба из кабинки туалета со спущенными штанами, обнажив его гениталии перед другими пассажирами. “В то время как Себбаг вел Либба обратно на их места, пилот продолжал неоднократно толкать [двоих], угрожая арестовать и делая язвительные замечания об иудаизме и о том, как “поступают евреи””, – говорится в иске.

После приземления Себбаг и Либб были арестованы агентами Таможенно-пограничной службы США, которые поднялись на борт самолета и доставили их в следственный изолятор внутри терминала. После проверки пассажиры были освобождены без предъявления обвинений, но они опоздали на стыковочный рейс в Нью-Йорк, который вылетел, пока они еще находились под стражей. В иске говорится, что молодых людей бесплатно перебронировали на другой рейс, вылетающий на следующий день, но им все равно пришлось заплатить за отель и питание.

Представители United Airlines отказались комментировать ситуацию.


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