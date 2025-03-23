 

В США суд приговорил более чем к 150 годам тюрьмы пару, обратившую в рабство приемных детей

23.03.2025, 13:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В американском штате Западная Вирджиния приговорены к длительным срокам заключения белые супруги, которые использовали пять своих чернокожих приемных детей в качестве рабской рабочей силы на ферме. Жертвами преступников стали пять детей.

Суд приговорил 64-летнюю Дженни Кей Уайтфезер к 215 годам лишения свободы, а ее 63-летнего супруга Дональда Ланца к 160 годам тюрьмы. Им также придется выплатить компенсацию в размере 280000 долларов Они были признаны виновными, в том числе, в траффике, оставлением детей без ухода и принуждением к подневольному труду.

“Вы привезли этих детей в наш штат, райское место, но для них оно обернулось адом. Теперь суд отправляет в ад вас. Да смилостивится над вами Господь, потому что суд этого не сделает”, – цитирует NBC News судью Мэри-Клер Экерс.

Пара, которая переехала в Западную Вирджинию из Миннесоты, усыновляла детей из убежищ для бездомных. Полиция узнала об их деятельности от соседей, сообщивших, что видели, как Дональд запирает детей в сарае.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.03 / Удар по Киеву, среди погибших – пятилетняя девочка и ее отец

23.03 / Bloomberg: Белый дом нацелен на перемирие между Россией и Украиной к 20 апреля

23.03 / Умер миллиардер Александр Машкевич

23.03 / В США найдена мертвой прокурор, ушедшая в отставку после прихода Трампа к власти

22.03 / Госдепартамент США предостерег американцев от посещения Израиля и Газы

22.03 / Виткофф заявил, что Украина уже согласилась провести выборы

22.03 / В Великобритании задержана женщина, подозреваемая в убийстве 84-летнего еврея

22.03 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1123-й день войны

22.03 / Армия РФ атаковала Запорожье – среди жертв дети

22.03 / Виткофф назвал условие, при котором ХАМАС останется “участником политического процесса в Газе”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика