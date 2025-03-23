В США суд приговорил более чем к 150 годам тюрьмы пару, обратившую в рабство приемных детей

В американском штате Западная Вирджиния приговорены к длительным срокам заключения белые супруги, которые использовали пять своих чернокожих приемных детей в качестве рабской рабочей силы на ферме. Жертвами преступников стали пять детей.

Суд приговорил 64-летнюю Дженни Кей Уайтфезер к 215 годам лишения свободы, а ее 63-летнего супруга Дональда Ланца к 160 годам тюрьмы. Им также придется выплатить компенсацию в размере 280000 долларов Они были признаны виновными, в том числе, в траффике, оставлением детей без ухода и принуждением к подневольному труду.

“Вы привезли этих детей в наш штат, райское место, но для них оно обернулось адом. Теперь суд отправляет в ад вас. Да смилостивится над вами Господь, потому что суд этого не сделает”, – цитирует NBC News судью Мэри-Клер Экерс.

Пара, которая переехала в Западную Вирджинию из Миннесоты, усыновляла детей из убежищ для бездомных. Полиция узнала об их деятельности от соседей, сообщивших, что видели, как Дональд запирает детей в сарае.