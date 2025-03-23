Удар по Киеву, среди погибших – пятилетняя девочка и ее отец

По меньшей мере три человека погибли и еще десять пострадали в результате атаки российских беспилотников. Среди погибших – пятилетняя девочка и ее отец, самому младшему из пострадавших 11 месяцев.

Зафиксированы попадания БПЛА и их обломков в жилые дома, расположенные в нескольких районах украинской столицы. Возникли пожары на складе и предприятии общественного питания. Киевская областная военная администрация сообщает, что атака продолжалась около шести часов.

Один из дронов попал в многоэтажный дом, в котором проживает актер Андрей Исаенко, снимавшийся в сериалах “Женский доктор” и “Одна семья”. “С нами все хорошо. Но есть погибшие и пострадавшие”, – сообщил он в социальных сетях, призвав к участию в сборе денег на их нужды.

Атаки территории Украины происходят на фоне американских усилий достичь прекращения огня и мирного урегулирования между Украиной и Россией. Согласно публикациям СМИ, администрация США намерена достичь прекращения огня у 20 апреля.